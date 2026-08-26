Embarcación con estudiantes y académicos de la UFRO volcó en Pucón

Un estudiante de 34 años de la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera (UFRO) falleció este miércoles tras sufrir un accidente mientras realizaba una bajada de rafting por el Río Liucura, en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

El fatal episodio ocurrió en el marco de una comitiva universitaria integrada por 14 alumnos y cuatro profesores, quienes se encontraban navegando el afluente cordillerano cuando se produjo la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima cayó al cauce durante las maniobras de descenso de la balsa y fue desplazada por el torrente, lo que motivó el despliegue inmediato de equipos de rescate del SAMU, Bomberos, GOPE de Carabineros y de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

"Se informa el lamentable hecho del fallecimiento de un estudiante de 34 años perteneciente a la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera, quien se encontraba realizando el descenso por rafting en el río Liucura, cuando cae del bote y es arrastrado por el río, siendo encontrado un kilómetro aproximadamente más abajo", confirmó el capitán Danilo Rojas, de la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón.

Fiscalía instruyó peritajes a la SIP y al SML

Pese a los intentos de asistencia y reanimación practicados en la ribera del afluente una vez que el estudiante fue rescatado de las aguas, el personal médico constató su deceso en el sector lacustre.

Frente a este hecho, "conforme a instrucciones del Ministerio Público, el fiscal de turno dispone la concurrencia del Servicio Médico Legal, personal SIP de la Novena Comisaría y toma de declaración a los testigos del hecho", detalló el uniformado.

El resto de los estudiantes y docentes que integraban la delegación están siendo asistidos y puestos a resguardo por los organismos de socorro desplegados en la zona cordillerana.