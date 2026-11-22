El trabajador de una faena forestal sufrió el robo con intimidación de una camioneta perteneciente al predio en el que desempeña labores, en la zona rural de la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

Según información preliminar, tres encapuchados armados interceptaron a la víctima cerca de las 9:00 horas de este domingo en el fundo El Carmen, ubicado en el sector Colonia Manuel Rodríguez.

Los sujetos obligaron al trabajador a subir a uno de los vehículos forestales, y después de recorrer el área, abandonaron al afectado en un camino interior y se dieron a la fuga.

Considerando elementos que fueron sustraídos al estar dentro de la camioneta, el botín fue avaluado en más de 31 millones de pesos.

La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó las pericias correspondientes a personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Angol, que sigue desplegado en el sitio del suceso.

Contratistas Forestales: "Algo no está funcionando"

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, recordó que el robo de hoy "es el segundo hecho delictual o terrorista que ocurre en ese predio, luego del atentado del 14 de octubre pasado, donde se quemaron cuatro equipos forestales".

En ese sentido, el líder gremial estimó que "algo no está funcionando" en materia de seguridad en la Provincia de Malleco: "Creemos firmemente que esto requiere aplicar a las policías, porque es una zona con historia, en donde se repiten los hechos".

Incluso, Muñoz estimó que los asaltantes que actuaron en esta ocasión "probablemente son los mismos que atentaron en esa oportunidad".