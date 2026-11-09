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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Encuentran sin vida a padre y su hija de cinco años que cayeron río en Cunco

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambas víctimas se precipitaron a las aguas del río Curacalco tras sufrir un accidente durante el último fin de semana.

Los restos fueron localizados sumergidos a cerca de tres metros de profundidad por efectivos policiales y voluntarios de auxilio.

Encuentran sin vida a padre y su hija de cinco años que cayeron río en Cunco
 Cedida

Las faenas en el cauce fluvial se mantuvieron bajo la coordinación constante del Ministerio Público en el sector.

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Un hombre de 32 años y su pequeña hija de solo cinco fueron hallados sin vida este lunes en las aguas del río Curacalco, en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía, lugar donde sufrieron un accidente durante el fin de semana.

De acuerdo con la información entregada, la niña cayó al torrente de las aguas en el sector Garganta del Brujo, por lo que el padre se lanzó para rescatarla. No obstante, ambos no pudieron salir del agua.

Tras una intensa búsqueda, los cuerpos de las dos víctimas fueron localizados sumergidos a aproximadamente tres metros de profundidad, según constataron los efectivos policiales que lideraron las faenas en la ribera.

Durante toda la jornada, personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros trabajó en conjunto con voluntarios de Bomberos para rastrear distintos tramos del río.

Las maniobras de rastreo subacuático permitieron finalmente dar con la ubicación exacta de las víctimas fatales y proceder con su rescate.

Las distintas tareas de búsqueda y extracción estuvieron coordinadas durante las últimas horas por la Fiscalía local, entidad que siguió de cerca el desarrollo del operativo en el lecho del río.

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