Estudiante es detenido con dos armas y droga en liceo de Angol

Un estudiante fue detenido tras ser sorprendido portando dos armas de fuego, droga y dinero en efectivo al interior del Liceo Comercial Armando Bravo, en la comuna de Angol.

El propio alumno entregó una de las pistolas al director del recinto, lo que permitió activar el protocolo y dar aviso a Carabineros.

El prefecto de Malleco, Manuel Aravena, detalló el procedimiento: "Carabineros proceden a la revisión de la mochila de este alumno, encontrando en su interior una pistola adaptada para el disparo, droga y dinero en efectivo, procediendo a la detención de este".

"Continuaremos con reuniones de coordinación con el DAEM, municipio y directores de establecimientos educativos", agergó.

Desde el municiio, la presidenta de la comisión de educación del concejo, Beatriz Sanhueza, calificó el hecho como "sumamente grave", subrayando que este tipo de situaciones "ponen en riesgo la seguridad de todos quienes conforman la comunidad educativa". No obstante, destacó la rápida reacción del equipo directivo, que evitó un desenlace mayor.

El estudiante permanece detenido a la espera de su control de detención, mientras autoridades locales evalúan nuevas estrategias para prevenir hechos similares en recintos educacionales.

Implementan primeros detectores de metales en Temuco

En paralelo, la Municipalidad de Temuco confirmó la expansión del uso de pórticos detectores de metales en colegios municipales, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en los accesos y prevenir el ingreso de elementos peligrosos a los establecimientos educacionales.

La iniciativa se origina a partir del plan piloto implementado en el Colegio Insuco, primer recinto de la comuna en contar con este tipo de tecnología. Según evaluaciones preliminares, la medida permitió mejorar los controles de ingreso y generar una mayor percepción de resguardo entre la comunidad educativa.