Estudiante fue detenida en Villarrica tras amenaza de ataque armado en liceo

Una estudiante de 18 años fue detenida por Carabineros tras ser identificada como la posible autora de amenazas de un tiroteo al interior del Liceo Politécnico de Villarrica, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con los antecedentes, la alerta se originó por la difusión de mensajes en una red social bajo el nombre de "Confesiones", donde se advertía sobre un eventual ataque armado en el establecimiento educacional. En las publicaciones, se hacía referencia al uso de un fusil AK-47.

La situación generó preocupación en la comunidad educativa, activando protocolos de seguridad y la rápida intervención policial.

El general de Carabineros, Miguel Herrera, explicó que la amenaza "manifestaba que iba a haber un suceso en el liceo que consistía en la utilización de armas de fuego", aunque no entregaba mayores detalles sobre cómo se concretaría el ataque.

Tras las diligencias, personal policial logró la detención de la estudiante, mientras continúan las investigaciones para determinar la veracidad de la amenaza, así como la eventual participación de otras personas.

Investigación se extiende en La Araucanía

En el Colegio Brainstorm se registró una amenaza de características similares durante esta jornada.

En ese contexto, en Temuco, autoridades mantienen medidas preventivas en establecimientos educacionales, como la instalación de detectores de metales, mientras las diligencias son encabezadas por unidades especializadas de Carabineros.