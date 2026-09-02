Exjefe de gabinete municipal de Collipulli fue absuelto tras ser acusado de abuso sexual y violación

Tras cinco jornadas de juicio, el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol decretó veredicto absolutorio unánime a favor de Daniel Valencia, exjefe de gabinete de la Municipalidad de Collipulli, acusado de abuso sexual y violación.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el 12 de abril del 2023 en dependencias municipales y la víctima es una mujer que se desempeñaba como guardia del municipio, por lo que Fiscalía pedía una pena de 11 años de cárcel.

Tras conocer la decisión, Valencia dijo que "me siento muy tranquilo al recibir esta absolución, agradeciendo en primer lugar a dios, a mi familia, y a todos aquellos que creyeron en mí. Me siento feliz por mi hijo, quien fue la fuerza y el motor para resistir 14 meses en prisión".

"Soy una persona que respeta las instituciones, así como los plazos establecidos por la ley. También quiero ser claro, estamos en presencia de un fallo de un tribunal oral que condenó en costas al Ministerio Público y al Sernameg, ya que los hechos denunciados nunca ocurrieron y por lo mismo no pudieron ser acreditados. Olvido todo tipo de rencores", añadió.

Su abogado defensor, Dionisio Ulloa, se manifestó "muy conforme con la resolución adoptada por el tribunal, es una resolución contundente, de manera unánime, tres votos contra cero e incluso se aplica la sanción de pago de costas, lo que es cuando existen demandas o denuncias infundadas".