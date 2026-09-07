Fiscal jefe de Victoria asumirá el liderazgo del Ministerio Público en La Araucanía

El fiscal nacional Ángel Valencia nombró al fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, como el titular del Ministerio Público en la Región de La Araucanía.

Leiva es abogado egresado de la Universidad de Concepción y cuenta con estudios de postgrado en Derecho Penal. Ingresó al Ministerio Público como fiscal adjunto de la Fiscalía local de Victoria en el año 2000 y en 2022 asumió la jefatura de la misma.

Cabe recordar, que el exfiscal regional Roberto Garrido dejó la jefatura de La Araucanía para asumir el mismo rol en el Biobío.

El nuevo fiscal regional de La Araucanía asumirá el cargo el próximo 14 de septiembre.