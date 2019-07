Fiscal Moya en La Araucanía: Declaró por montaje de Operación Huracán

El suspendido fiscal Sergio Moya entregó declaración este viernes en el marco de una audiencia de cautela de garantías en el caso de montaje de la Operación Huracán.

En la instancia, iniciada alrededor de las 10:00 horas, se buscaba aclarar qué participación tuvo en la operación en que se implantaron pruebas falsas en contra de ocho comuneros mapuche, quienes posteriormente quedaron en libertad tras comprobarse la manipulación.

Moya -que pidió declarar de forma voluntaria- dijo durante la audiencia que se enteró por la prensa de los operativos de detención de los comuneros y no reconoce mayor participación en la investigación.

En la instancia fue consultado respecto al implante de mensajería de texto en los teléfonos de algunos de los detenidos y aseguró que "yo en ese operativo de detención, el manejo de eso, soy absolutamente ajeno y aparezco en esta historia el 23 de septiembre del año 2017, a propósito de la noticia que me comparte mi colega (fiscal) Luis Arroyo y la conversación que tengo posteriormente con (el ex mayor de Carabineros) Patricio Marín".

¿Cuándo se enteró de la aplicación "Antorcha"?

Más tarde, comentó que hubo una internación de armamento en 2017 por Puerto Octay, que habría llegado hasta la Región Metropolitana, hecho tras el cual se enteró de la existencia de la aplicación "Antorcha".

Contó que habló con los altos mandos de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco y les dijo que si no comprobaban el funcionamiento de la aplicación podían terminar ellos imputados.

"Primero me preguntan que cómo ellos podían demostrar que la aplicación funcionaba, y les dije: 'Lo que me interesa es que detengan a (Jorge) Salazar Oporto y Alexis Cortés, porque es lo que yo investigo. Si no logran demostrar que toda la información que han entregado es verídica, están en un problema y van a ser imputados'", detalló, aludiendo a los dos chilenos que se encontraban prófugos por el crimen de un policía argentino ocurrido en 2012.

"No tengo ninguna relación con la 'Operación Huracán'"

En conversación con Cooperativa Regiones, Moya descartó haber asesorado al alto mando de Carabineros y a la unidad de inteligencia policial, asegurando que sólo consultó por la aplicación "Antorcha" en busca de dar con el paradero de dos personas que habrían internado armamento desde Argentina a nuestro país, pero que tampoco le sirvió para la investigación que estaba realizando.

Tras prestar declaración, el suspendido persecutor dijo que se va "tranquilo, es una diligencia que nosotros solicitamos" y recalcó: "No tengo ninguna relación con la 'Operación Huracán' que motivó la detención de ocho personas".

"No presté ninguna asesoría, impartí una orden de investigar y en virtud de una orden de investigar, conforme al Código Procesal Penal, trabajé con un equipo investigativo que resultó ser investigado; pero mi investigación se radica y dice relación con internación de armas, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y no tiene ninguna relación con esta región", explicó.

El Ministerio Público ha planteado que el suspendido fiscal Moya ha obstruido "gravemente" la investigación, lo que habría justificado el allanamiento realizado a su casa a comienzos de mayo.