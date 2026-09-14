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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Fiscalía pidió tomar muestras de ADN a fallecidos en incendio de Pitrufquén

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La Fiscalía pidió al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones concurrir al Servicio Médico Legal de Temuco para tomar muestras de ADN para identificar a las víctimas fatales del incendio en un hogar de adultos mayores en Pitrufquén, Región de La Araucanía.

El fiscal a cargo de las diligencias, Jorge Granada, solicitó las pruebas con la finalidad de efectuar posteriormente el trabajo con familiares y obtener las correspondientes coincidencias genéticas e identificar a estas personas.

Cabe recordar, que el incendio que afectó al hogar este fin de semana pasado dejó a 16 personas fallecidas, mientras que otras 10 fueron rescatadas de la emergencia.

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