Fiscalía pidió tomar muestras de ADN a fallecidos en incendio de Pitrufquén

La Fiscalía pidió al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones concurrir al Servicio Médico Legal de Temuco para tomar muestras de ADN para identificar a las víctimas fatales del incendio en un hogar de adultos mayores en Pitrufquén, Región de La Araucanía.

El fiscal a cargo de las diligencias, Jorge Granada, solicitó las pruebas con la finalidad de efectuar posteriormente el trabajo con familiares y obtener las correspondientes coincidencias genéticas e identificar a estas personas.

Cabe recordar, que el incendio que afectó al hogar este fin de semana pasado dejó a 16 personas fallecidas, mientras que otras 10 fueron rescatadas de la emergencia.