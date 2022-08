Gobierno niega que abogado querellante de Interior defienda a Héctor Llaitul en caso Huracán

El Ministerio del Interior negó que el abogado de su División Jurídica Ignacio Sapiain, designado como querellante en la causa abierta por el Ministerio Público contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, lo defienda en el marco del caso Huracán, en la que éste figura en calidad de víctima.

Según una publicación del medio El Líbero, ante el error que excluyó a la cartera de esa investigación, el jurista aplicó una maniobra procesal que consistió en solicitar continuar participando en "representación de las víctimas" del montaje de pruebas respecto a atentados en la Macrozona Sur, elaborado por expolicías y civiles.

Si bien la acusación de Interior se dio por no presentada, el Juzgado de Garantía de Temuco estableció que "de todas formas reviste aún la calidad de representante de las víctimas y justamente en ese carácter se interpuso la querella, como consecuencia de ello, no obstante no ser acusador, estima este tribunal que podrá continuar como interviniente en el solo carácter de víctima".

A la vez, el medio resalta que durante su intervención en la audiencia de este jueves, que concluyó con la prisión preventiva de Llaitul, Sapiain afirmó que el imputado "es un líder, mucho más que un guerrero, y podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial (...) pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo".

En su réplica, la División Jurídica de la cartera asegura que "es completamente falsa la afirmación de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública representa al señor Héctor Llaitul en el marco de la investigación del caso Huracán. El Gobierno no representa a personas naturales que son víctimas de los delitos investigados en el marco de esa indagación, donde se incluye al señor Llaitul".

"El Ministerio del Interior representa a la sociedad chilena que ha sido víctima de un grave caso de vulneración del Estado de Derecho como es el caso Huracán, donde se falsificaron pruebas. Todos los casos necesitan justicia", agrega el escrito, reafirmando que, en contraste, el líder de la CAM sí es querellante en esa causa, "y en esa calidad tiene su propia representación legal".