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Tópicos: País | Región de La Araucanía

La Araucanía: Prisión preventiva para Rosamel Fierro por robo y daños simples

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sujeto de 36 años era buscado desde hace cinco años por su participación en un violento robo en un predio de Carahue.

La Araucanía: Prisión preventiva para Rosamel Fierro por robo y daños simples
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En prisión preventiva quedó Rosamel Fierro Huenuman tras ser formalizado por los delitos de robo con intimidación, daños simples y cultivo de drogas por el Juzgado de Garantía de Carahue.

El sujeto de 36 años era buscado desde hace cinco años por su participación en un violento robo en un predio de la misma comuna, cuando dos trabajadores forestales que se movilizaban en una camioneta fueron interceptados.

Según la investigación, un grupo de encapuchados, entre los que se encontraba Fierro, amenazó a los trabajadores con armas de fuego, obligándolos a descender del automóvil.

Otros dos integrantes de la agrupación delictual ya fueron condenados por este delito, encontrándose actualmente en libertad y con diversas medidas cautelares.

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