Ministro Poduje evalúa relocalizar villas en Angol tras colapso de ríos

La visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la Región de La Araucanía puso este miércoles sobre la mesa una solución drástica para los problemas de inundaciones en Angol: la relocalización de villas completas.

Tras el colapso de los ríos en la capital de Malleco, el secretario de Estado reconoció fallas en la planificación urbana histórica de la zona.

Poduje explicó que muchos de los conjuntos habitacionales hoy afectados fueron levantados sin considerar criterios de seguridad hídrica que hoy son exigibles.

Respecto a la situación en sectores específicos como La Arboleda, el ministro declaró que "es posible que la solución sea, por las condiciones en que se construyó eso ya hace un buen tiempo, relocalizar. Pero tenemos que evaluarlo en terreno con las familias".

"Hay que decirlo, los planos de riesgo de inundación no fueron aplicados; en el caso de La Arboleda no existía cuando se construyó ese conjunto. Hoy existen y tenemos que actualizar nuestros instrumentos de planificación y este evento va a servir para ello", enfatizó el titular de Vivienda.

Poduje señaló que las condiciones de construcción antiguas no consideraron los planos de riesgo actuales. (FOTO: ATON)

Nuevos instrumentos de planificación

El ministro subrayó que cualquier decisión se tomará en conjunto con las familias angustiadas, quienes han visto sus hogares vulnerados por la geografía del sector.

"Lo que sí sé es que las familias están muy angustiadas por la situación que han vivido, por razones obvias, y por la condición topográfica y geográfica es posible que tengamos que relocalizar, cosa que voy a evaluar en terreno y con los estudios que hagamos", añadió Poduje.

Además, la autoridad ministerial no descartó investigar posibles responsabilidades si es que existían informes de riesgo previos que no fueron atendidos al momento de autorizar las edificaciones.