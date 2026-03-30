Murió joven que sufrió violento ataque frente a un bar en Temuco: Lo atropellaron y lo patearon

Un joven de 18 años murió tras ser brutalmente agredido en plena vía pública, luego de una riña registrada a las afueras de un local nocturno en Temuco, en la Región de La Araucanía.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional, donde permaneció en estado crítico y con muerte cerebral durante el fin de semana, falleciendo este lunes producto de la gravedad de sus lesiones.

El ataque ocurrió en el sector de calle San Martín, donde el joven fue golpeado en medio de una pelea. El fiscal Jorge Mandiola detalló que "el conductor de un vehículo marca Nissan, de manera intencional, arrolla a una de las personas que se encontraban en la vía pública para luego huir del lugar, circunstancia que es aprovechada por otro sujeto que también fue formalizado para darle una fuerte patada en la zona de la cabeza a la víctima".

Carabineros detuvo a dos personas, quienes inicialmente fueron formalizadas por su presunta participación en la golpiza. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de la víctima, la Fiscalía las reformalizará la tarde de este lunes.