Nueva postergación del juicio por caso Huracán: Defensor presentó licencia médica

El Juzgado de Garantía de Temuco postergó nuevamente la audiencia de preparación de juicio oral por el bullado caso Huracán, que involucra a 11 ex carabineros, la cual fue suspendida luego que un defensor presentara una licencia médica.

Tras varios aplazamientos, esta jornada comenzaría de manera telemática el juicio en el marco del caso Huracán, que involucra a 11 ex carabineros y el civil Álex Smith, alias "el profesor", quienes serían responsables de falsificar pruebas para inculpar a comuneros mapuche por actos de violencia en la Región de La Araucanía.

Sin embargo, nuevamente se postergó porque ,según se dio a conocer, uno de los defensores presentó una licencia médica cuando empezó el juicio, el que estaba programado para las 08:30 horas.

Debido a esto, se decidió postergar el juicio para el próximo 23 de noviembre a las 14:30 horas.

TEMUCO:

En la causa están imputados el ex jefe de Inteligencia Policial, general Gonzalo Blu; los ex oficiales Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber y los ex uniformados Manuel Riquelme, Cristián Pérez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin Váquez, Marvin Marín y Héctor Olave, y un civil, el "profesor" Álex Smith.

Los delitos involucrados son asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático y denuncia calumniosa contra nueve comuneros mapuche, a quienes les implantaron mensajes falsos en sus teléfonos celulares.