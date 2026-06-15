PDI detuvo a siete personas vinculadas a la "Operación Imperio" en La Araucanía

La Policía de Investigaciones detuvo a siete personas este lunes en el marco de la denominada "Operación Imperio", una de las investigaciones de delitos económicos más grandes de la Región de La Araucanía.

La indagatoria apunta a una red de corrupción y fraude que supera los 3.000 millones de pesos, y que también involucra a reconocidos empresarios de la zona

En concreto, con los nuevos aprehendidos se busca clarificar estafas por cerca de 1.500 millones de pesos en La Araucanía y en la Región Metropolitana.

Cuatro empresarios formalizados por caso convenios

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Temuco desarrolló una audiencia de formalización de cargos contra cuatro empresarios vinculados a la arista "Agencia" del caso convenios en la región. En esta, se busca aclarar cómo se entregaron recursos a estos empresarios provenientes del gobierno, bajo la administración del exgobernador Luciano Rivas.

El fiscal Raúl Espinoza detalló que "se han instruido diversas diligencias de investigación a la Policía de Investigaciones y a otras entidades, lo cual ha permitido al día de hoy mantener a seis personas formalizadas por delitos relativos a fraude al fisco, a obtención maliciosa de prestaciones públicas y a lavado de activos, entre otros".

Cabe recordar, que también se investiga a varias personas que fueron parte del equipo del exgobernador Rivas por la arista "Manicure", que investiga el traspaso de cerca de 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc.