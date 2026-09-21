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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Soldado conscripto murió mientras hacía guardia en Regimiento de Victoria

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según el Ejército, los antecedentes preliminares descartan la participación de terceras personas.

Soldado conscripto murió mientras hacía guardia en Regimiento de Victoria
 ATON (Referencial)

La institución castrense ordenó una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

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Un soldado del Regimiento Logístico N3o de Victoria falleció esta madrugada cuando cumplía servicios de guardia al interior de la unidad, ubicada en la Región de La Araucanía.

De acuerdo al Ejército de Chile, los antecedentes preliminares apuntan que el joven "habría atentado contra su vida".

"Ocurrido el hecho, y en forma inmediata, se activaron los protocolos pertinentes, informándose a los familiares y entregando los antecedentes a los organismos correspondientes, como así también a la Fiscalía Militar para el desarrollo de las indagatorias pertinentes", señaló la institución en un comunicado.

Asimismo, inició una investigación sumaria administrativa con la finalidad de establecer eventuales responsabilidades.

"El Regimiento Logístico N.°3 'Victoria', reitera su profundo pesar por esta lamentable pérdida y los hechos que enlutan a su familia a quienes se le está prestando todo el apoyo según corresponde", cerró.

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