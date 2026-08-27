Sospechoso de abigeato fue sorprendido con armas y drogas

Un hombre de 37 años fue detenido durante un allanamiento realizado por la PDI a un domicilio ubicado en el sector rural del Cerro Lau Lau, en la comuna de Gorbea (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

Según detalló la policía en un comunicado, el sujeto "no registra antecedentes" penales, pero estaba siendo "investigado por delitos relacionados con abigeato".

En cumplimiento de una orden de entrada y registro emanada de la Fiscalía Local de Pitrufquén, los detectives hallaron en el inmueble 42 gramos de cannabis, junto con balanzas digitales y otros elementos utilizados para su dosificación y venta.

También encontraron una pistola a fogueo, una escopeta y cartuchos de escopeta, "elementos que no contaban con la documentación correspondiente y que se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley de Control de Armas".

La PDI busca establecer ahora la procedencia de las armas y su eventual vinculación con otros hechos delictivos.

"En el caso de la pistola a fogueo, además, se efectuará la respectiva pericia destinada a determinar su aptitud para el disparo", se indicó.