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Tópicos: País | Policial | Incendios

Tragedia en Pitrufquén: incendio en hogar de adultos mayores dejó 16 muertos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siniestro afectó a un recinto ubicado en el sector de Villa Comuy.

Carabineros confirmó que los equipos de emergencia encontraron a las víctimas después de controlar las llamas

Tragedia en Pitrufquén: incendio en hogar de adultos mayores dejó 16 muertos
 Fiscalía
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Dieciséis personas murieron durante un incendio que afectó a un hogar de adultos mayores ubicado en el sector de Villa Comuy, en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

La cifra de fallecidos fue confirmada durante la madrugada de este sábado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros.

Según los antecedentes preliminares, la emergencia comenzó durante la noche del viernes y movilizó a voluntarios de Bomberos de Comuy, Pitrufquén y comunas cercanas, además de personal policial y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

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El fuego consumió por completo el recinto. (Foto: Fiscalía)

Una vez controladas las llamas, los equipos que trabajaban en el lugar encontraron a las víctimas al interior del establecimiento.

El fiscal Jorge Granada detalló que producto del siniestro "fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros 10 adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro".

Carabineros mantiene aislado el sitio del suceso mientras se desarrollan las diligencias destinadas a identificar a las personas fallecidas y determinar las circunstancias en que se produjo la emergencia.

La investigación deberá establecer también el origen y la causa del fuego, así como las condiciones en las que funcionaba el recinto.

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