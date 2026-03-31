Tribunal de Angol dicta presidio perpetuo por robo con homicidio de matrimonio

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a tres sujetos a presidio perpetuo como autores del delito de robo con homicidio e incendio, en el caso del asesinato de un matrimonio de adultos mayores en el sector rural de Colonia Lolenco, en la comuna de Angol, a fines de 2023.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, los condenados concurrieron hasta el domicilio de las víctimas con el objetivo de sustraer dinero y especies, actuando de manera coordinada y aprovechando el aislamiento del lugar.

La pareja fue agredida con armas blancas, provocándoles la muerte. Posteriormente, los sujetos intentaron incendiar la vivienda y otras dependencias del predio.

Durante la lectura del fallo, el tribunal estableció que los tres acusados deberán "sufrir la pena de presidio perpetuo simple ya las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados (...) en calidad de autores del delito de robo con homicidio e incendio".

Las víctimas fueron identificadas como Silvia Aravena Escalona y Francisco Castro Beltrán.

La resolución judicial fue valorada por la parte querellante, que manifestó su conformidad con la sentencia dictada.