Aeropuerto de Puerto Montt avanza hacia vuelos internacionales con nuevo escáner

El proceso para habilitar vuelos internacionales desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt sumó un nuevo avance con el inicio de una licitación para adquirir un equipo de rayos X de doble vista, destinado a inspeccionar carga y equipaje.

La compra considera un presupuesto máximo de 146 millones de pesos y el proceso de licitación permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, explicó que la habilitación internacional también contempla dependencias para la Policía de Investigaciones (PDI) y un canil para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

"Faltaba lo tercero, que era lo más importante: los escáneres. Eso nos impedía justamente tener vuelos internacionales", señaló el jefe comunal.

Wainraihgt sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un "puente aéreo" con Argentina y Brasil, y mencionó a Bariloche entre los posibles destinos.

Financiamiento del Gobierno Regional

Por su parte, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó que el Gobierno Regional financió el equipamiento para mejorar la infraestructura aeroportuaria y la conectividad internacional de la zona.

"Para ser competitivos tenemos que tener infraestructura, y una infraestructura equipada, competitiva, y esa es una debilidad que tenemos en la región", afirmó Santana.

La autoridad agregó que "hemos accedido a financiar la tecnología, el equipamiento (...) con el objeto de poder tener vuelos internacionales con la parte austral de Argentina".

La adquisición forma parte del proyecto "Adquisición tecnología no invasiva para el Aeropuerto El Tepual", ejecutado mediante un convenio suscrito el 17 de marzo entre el Gobierno Regional de Los Lagos y el Servicio Nacional de Aduanas.