Alcalde de Puerto Montt acusa nulo avance de obras del Hito Cero por falta de financiamiento

El alcalde de Puerto Montt (Región de Los Lagos), Rodrigo Wainraihgt, denunció que el proyecto para la construcción del Hito Cero de la Carretera Austral no cuenta con avance, financiamiento ni diseño, pese a las promesas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en ese entonces encabezado por Jessica López.

El Hito Cero es un proyecto arquitectónico y turístico de la comuna austral diseñado para marcar oficialmente el inicio de la Carretera Austral (Ruta 7) y la Patagonia chilena.

En este contexto, el jefe comunal -militante de RN- recordó que, en noviembre, la exministra López llegó hasta la ciudad para anunciar el término de una participación ciudadana que había elegido al proyecto presentado por los puertomontinos Angello Igor, Nicolás Duarte y Paulina Schaffer.

Además, sostuvo que hay una obligación de parte del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, de avanzar en el diseño y especialidades del proyecto; compromiso que no se alcanzó.

"Vino la ministra de Obras Públicas y la Subsecretaría de Turismo a este lugar. Se eligió justamente el hito ganador, (cuyos autores) fueron arquitectos de la Universidad San Sebastián. Se hizo una serie de anuncios. Yo no sé si ustedes recuerdan en esa época, pero yo increpé a la ministra y a la subsecretaria y les decía que venía solamente de vacaciones, porque no veía ningún avance concreto respecto a esos hechos", sostuvo Wainraihgt.

"Se me respondió y se me dijo que no era así. Bueno, nos damos cuenta, lamentablemente, que hoy en día que no se dejó ningún peso para esta obra del Hito Cero. No se avanzó con ninguna acción concreta. Lo único que se hizo fue un show mediático", criticó el alcalde.

Seremi MOP actual confirma que no hay fondos

El seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, confirmó que no quedaron fondos destinados para poder ejecutar el diseño y la construcción del Hito Cero.

Por ello -informó-, envió todos los antecedentes al Ministerio, mientras trabaja con la Dirección de Arquitectura y la Dirección de Vialidad con miras a retomar una iniciativa que "debe ajustarse al actual escenario del país".

"Envié todos los antecedentes al gabinete del subsecretario (Nicolás Balmaceda) y del ministro de Obras Públicas (Louis de Grange), en consideración también de esta reunión que sostuvo el alcalde y el gobernador regional (Alejandro Santana) hace un par de días atrás en Santiago", dijo Quinteros.

"Si bien es cierto (que el proyecto) es de interés de la comuna, estamos revisando los antecedentes y teniendo distintas reuniones con la Dirección de Arquitectura y también con la Dirección de Vialidad, entendiendo la importancia de lo que significa el Hito Cero de la Carretera Austral", sostuvo.