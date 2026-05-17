Colegios de Chiloé y Frutillar debieron suspender actividades por problemas sanitarios

Establecimientos educacionales de Chiloé y Frutillar, de la Región de Los Lagos, debieron suspender parcial o totalmente sus actividades por graves problemas sanitarios en sus instalaciones.

La situación más compleja se registró en la Provincia de Chiloé, donde la Seremi de Salud decretó la prohibición de funcionamientos e inició sumarios sanitarios contra cinco establecimientos educacionales tras constatar presencia de plagas, aguas servidas, deficiencias estructurales y agua potable fuera de norma.

Asimismo, se suma la presencia de roedores y otros vectores, por deficiencias estructurales y sanitarias como colapso de alcantarillado.

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, señaló que se "realizó una fiscalización en la escuela rural de la comuna de Chonchi, donde se constataron varias deficiencias sanitarias y algunas estructurales; por ejemplo: parámetros fuera de la normativa de agua potable, rebalse en los servicios higiénicos, entre otros. Por lo anterior, se instruyó prohibición del funcionamiento y se inició un sumario sanitario al establecimiento, dejando observaciones a subsanar por el sostenedor".

En paralelo, en la comuna de Frutillar, tres establecimientos educacionales -entre ellos, el jardín infantil "Frutillita"- debieron suspender sus clases producto de problemas sanitarios vinculados a presencia de roedores y fecas atribuibles a murciélagos.

El alcalde Javier Arismendi se refirió a la situación del jardín infantil, cuyos niños han sido reubicados en un centro comunitari: "Sabemos que la sala cuna es muy complejo, pero quizás los niveles un poquito más altos se pudiesen dar. Ahora, tenemos que esperar, por supuesto, el informe de la Seremi de Salud".

Asimismo, detalló que el órgano "dio un sumario sanitario en este lugar para entregar al SLEP (Servicio Local de Educación Pública), y este ahora tiene que analizarlo cuando le llegue entre mañana y el día jueves, y ver los plazos correspondientes que tiene para poder solucionar esta situación y que, por supuesto, sea de forma segura el retorno a las actividades diarias en este lugar".

Los establecimientos afectados continuarán cerrados total o parcialmente hasta que la autoridad sanitaria verifique que las deficiencias fueron completamente subsanas y existan condiciones para el retorno a clases.