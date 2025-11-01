Delincuentes golpearon y maniataron a empresario en violento asalto en Puerto Montt

Un empresario de 39 años fue víctima este sábado de un violento asalto ocurrido en su vivienda en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Según la información policial, en este delito, registrado en el sector de La Vara Senda Central, la víctima fue golpeada y amarrada de pies con amarras plásticas por parte de antisociales, que luego se llevaron diversas especies de valor.

El ataque dejó al hombre con visibles lesiones y maniatado, siendo encontrado posteriormente por sus familiares que arribaron al inmueble.

Tras el hallazgo, se dio aviso a Carabineros, que aisló el sitio del suceso y trasladó al afectado hasta un recinto asistencial.

"Se sustrajeron diferentes especies de valores, especialmente relojes de marcas que mantenía la víctima al interior de su inmueble", informó el mayor Hardy Huenul, comisario de la 7a Comisaría de Carabineros de Alerce, que dio cuenta que el robo está avaluado en cerca de 10 millones de pesos.

Por instrucción del fiscal de turno, el personal de la Sección de Investigación policial de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la identidad y paradero de los autores de este violento robo.