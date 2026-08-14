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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Incautaron 1.500 kilos de almejas con marea roja en Quellón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Armada y el Servicio de Salud Chiloé detectaron un cargamento contaminado en el muelle artesanal de la comuna.

El producto presentaba niveles de toxina paralizante muy superiores a los rangos permitidos por la autoridad.

Incautaron 1.500 kilos de almejas con marea roja en Quellón
 Capuerto Quellón/X

Se inició un sumario sanitario para determinar las responsabilidades de este transporte ilegal.

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En un operativo de fiscalización preventiva, la Capitanía de Puerto de Quellón, en conjunto con la Seremi de Salud de Chiloé, logró interceptar un cargamento de 1.500 kilos de almejas contaminadas con veneno paralizante de moluscos, fenómeno conocido como marea roja.

El hallazgo se produjo en el muelle artesanal de Quellón durante la inspección de la lancha a motor "Nautilus".

En la embarcación se encontraron 50 mallas de recurso almeja, las cuales fueron sometidas a análisis de laboratorio para verificar su seguridad para el consumo humano.

Niveles críticos de toxicidad

Respecto a los detalles del operativo, Cristian Monanares, jefe de la oficina provincial de Chiloé de la Seremi de Salud, detalló que en la fiscalización se detectó "la presencia de veneno paralizante de mariscos en un cargamento de almejas con niveles de toxina de 131 microgramos, superando ampliamente el límite permitido de 80 microgramos por cada 100 gramos de carne".

"Ante este resultado, procedimos al decomiso de 1.500 kilos de almejas y posterior desnaturalización en vertedero industrial autorizado, además de iniciar un sumario sanitario", confirmó la autoridad.

Tras el decomiso, la Armada de Chile y los organismos de salud recordaron a la comunidad la importancia de la prevención.

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