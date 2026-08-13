"Le pegué al asiento": Adulta mayor entrega su versión tras pelea con estudiante embarazada

Una violenta pelea al interior de una micro de Puerto Montt quedó registrada en video y terminó con una estudiante embarazada y una adulta mayor enfrentándose a golpes.

El hecho ocurrió en un bus de la línea 7A, luego de una discusión entre la joven y el conductor por el pago del pasaje con la Tarjeta Nacional Estudiantil: La estudiante reconoció que no llevaba consigo el pase, pero aseguró que se había confiado porque vestía uniforme escolar.

Según denunció la joven, el conductor y una mujer que lo acompañaba, le pidieron que bajara del vehículo. Sin embargo, la joven se negó y explicó que estaba embarazada de cuatro meses.

Fue entonces que intervino una adulta mayor, quien comenzó a agredirla con su muleta por "mentirosa", según explicó la joven en redes sociales.

Posteriormente, la adulta mayor aseguró a T13 que fue ella quien recibió un primer golpe en la cabeza, luego de que la joven intentara agredir a la mujer que acompañaba al conductor.

"Yo le pegué al asiento, a ella no la toqué en ningún momento. Menos en el estómago, por supuesto", dijo la mujer que aseguró que la situación se inició antes de que comenzara la grabación que posteriormente fue difundida por la estudiante.

La situación generó un amplio debate en redes sociales, especialmente por los reiterados episodios de violencia registrados en el transporte público a raíz de conflictos relacionados con el uso del pase escolar.

Desde la floja de buses informaron que el conductor fue desvinculado, mientras que la Seremi de Transportes de Los Lagos anunció la aplicación del protocolo correspondiente.