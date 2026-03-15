Los Lagos: Intenso sistema frontal provoca inundaciones y cortes de luz

Un intenso sistema frontal ha provocado una serie de complicaciones en la Región de Los Lagos, donde las intensas lluvias y rachas de viento han provocado inundaciones, cortes de suministro eléctrico y el cierre preventivo de zonas turísticas y fronterizas, por lo que las autoridades decretaron alerta temprana preventiva.

De acuerdo con antecedentes técnicos proporcionados por Sernageomin y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperaban -de manera preliminar- precipitaciones entre 50 y 65 milímetros en la zona, además de una alta probabilidad de remoción en masa en distintos sectores de la región.

"En relación al sistema frontal, tal como se había pronosticado, se han producido precipitaciones entre los 40 y 80 milímetros, además de vientos con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora", informó Cristián Palma, delegado presidencial de Los Lagos.

"Producto de estas condiciones meteorológicas es que se han registrado múltiples cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la región. Estas interrupciones se deben principalmente a la caída de árboles sobre la línea de distribución producto del viento", agregó.

La autoridad regional informó que "se mantiene un evento de inundación en los sectores bajos de la comuna de Ancud (Chiloé); esto asociado a una condición que mezcla la marea alta con la gran cantidad de precipitaciones caída actualmente. En el lugar, voluntarios de Bomberos y personal de emergencia de la municipalidad se encuentran trabajando en ocho puntos en labores de extracción de agua mediante motobombas y apoyando a las familias en el resguardo y reubicación de su mobiliario".

Alerta temprana preventiva

El director regional de Senapred Los Lagos, Mitchu Riquelme, sostuvo que "en virtud de los antecedentes técnicos emitidos por la DMC y Sernageomin con relación a remociones en masa, se ha tomado la determinación de abordar una alerta temprana Preventiva para la Región de Los Lagos hasta el día 15 (de marzo)".

"Esto aborda principalmente lo que es precipitaciones, viento normal a moderado y probablemente tormentas eléctricas, lo cual va a ser actualizado por la Dirección Meteorológica en virtud de los próximos pronósticos", puntualizó.

Como medida de seguridad adicional, tras el Cogrid de Puerto Varas se autorizó el cierre temporal del Paso Fronterizo Peulla. Asimismo, el municipio de Puerto Varas solicitó a Conaf mantener cerrado el acceso al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Ambas medidas buscan evitar accidentes ante la inestabilidad climática y se mantendrán vigentes hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.