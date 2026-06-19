Mujer sobrevivió cinco días en el bosque junto a su perro en Quellón

Una mujer de 54 años fue encontrada con vida en Quellón, en la Región de Los Lagos, tras permanecer cinco días desaparecida en una zona boscosa donde se perdió mientras buscaba animales. Durante todo ese tiempo estuvo acompañada por su perro "Cheme", que no se separó de ella.

Según informó Meganoticias, Doris sobrevivió en medio del bosque alimentándose de raíces y frutos silvestres mientras intentaba encontrar una salida y pedir ayuda.

Luego de recorrer varios kilómetros, la mujer llegó hasta las cercanías de la Escuela de Quilen, donde fue auxiliada por vecinos y trabajadores del establecimiento. Posteriormente, Carabineros la trasladó hasta el Hospital de Quellón para evaluar su estado de salud.

Una de las vecinas que participó en la asistencia relató que el encuentro ocurrió cuando salió de su casa y escuchó a la mujer pidiendo ayuda. "Salí de mi casa, abrí la puerta y de repente escucho que gritaba, llamaba a mi esposo porque ella lo conoce. Reconocí el perrito, y ahí llamé a la escuela, gracias a Dios estaba el fonoaudiólogo", contó

"Con la profe preparamos leche tibia rápidamente para darle, porque nos decía que tenía mucha sed, mucha hambre", agregó la mujer, al recordar las condiciones en que se encontraba Doris cuando fue encontrada.

La desaparición había sido reportada luego de que la mujer ingresara el pasado 14 de junio a un sector rural de San Juan de Chadmo junto a su esposo y su perro para buscar animales. Sin embargo, el hombre regresó solo al domicilio, lo que motivó una denuncia por presunta desgracia y el inicio de un amplio operativo de búsqueda.

Tras varios días de rastreo, la historia tuvo un desenlace positivo cuando la mujer logró salir por sus propios medios del bosque y reencontrarse con quienes la buscaban, siempre acompañada por "Cheme", el perro que permaneció a su lado durante toda la emergencia.