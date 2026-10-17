Preocupación en la industria salmonera: Alcalde de Puerto Montt advierte riesgo de floraciones algales

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, advirtió sobre el riesgo de mortandad de peces y pérdidas económicas en la industria salmonera debido a la eventual aparición de floraciones algales nocivas, impulsadas por las altas temperaturas del verano asociadas al fenómeno de El Niño.

La alerta cobra máxima urgencia en la Región de Los Lagos, donde el salmón representó el 80,5% del valor total de las exportaciones regionales durante 2025 y sustenta miles de empleos directos e indirectos.

"El fenómeno de El Niño, que ha generado estragos en distintas zonas del país con temporales, lluvia y viento, hoy en verano nos puede afectar con altas temperaturas. Eso puede generar floraciones de algas que son nocivas para los salmones", advirtió el jefe comunal.

"Puerto Montt es la capital mundial de la producción de salmón y esto, sin duda, pone en riesgo primero la producción. Hace un tiempo atrás estuvimos cerca de los 800 millones de dólares en pérdidas, pero también mucho desempleo", puntualizó.

Rodrigo Wainraihgt enfatizó que "es importante la coordinación entre diferentes organismos que tenga por objeto prevenir eventuales floraciones". (FOTO: Cedida)

El antecedente directo al que hace alusión el edil corresponde al desastre ambiental y productivo registrado en 2016, cuando un evento de floración algal extrema generó mortandades masivas en las jaulas de cultivo, con un perjuicio económico que rondó los 800 millones de dólares.

A nivel país, la relevancia de la actividad se mantiene en niveles críticos: durante 2025, los envíos chilenos de salmón y trucha alcanzaron un récord de 6.549 millones de dólares.

Frente a la posibilidad de que se repita un episodio similar, las entidades técnicas reforzaron sus mecanismos de vigilancia.

Durante el mes de enero, las autoridades activaron el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales, instancia compuesta por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), la Armada de Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente e IFOP.