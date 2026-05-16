Seremi de Salud y Conaf refuerzan prevención de hanta en parques de Los Lagos

Un equipo de la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos puso en marcha un plan de capacitaciones en diversos parques nacionales de la zona, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención frente al Hantavirus.

La iniciativa, que comenzó en el Parque Nacional Alerce Andino, se enfoca en preparar a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a las comunidades cercanas.

Según se detalló, la actividad fue encabezada por profesionales de los programas de epidemiología, salud ocupacional y zoonosis de la institución, como parte de una estrategia preventiva orientada a disminuir el riesgo de contagio de esta enfermedad.

"En el marco del desarrollo de la Mesa de Zoonosis, estamos impulsando múltiples acciones para abordar esta enfermedad desde una perspectiva preventiva. Una de ellas es la capacitación de funcionarios que podrían estar expuestos al riesgo de contagio y que, además, pueden replicar estas medidas preventivas con los usuarios de los parques", detalló la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup.

En esta línea, la autoridad advirtió la importancia de prevenir el hanta, recordando que este año la enfermedad en nuestra región registra seis casos, con un 50% de mortalidad.

Alcance y compromiso regional

También se informó que el plan de capacitaciones no se limita a un único punto, sino que se extenderá por toda la Región de Los Lagos.

"Para nosotros es muy importante este trabajo junto a la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, poder capacitar en talleres informativos sobre el virus hanta a los guardaparques, profesionales del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf regional y comunidades aledañas", valoró el director regional de Conaf, Fernando Guevara.

Se busca disminuir los seis casos ya confirmados este año, los cuales han presentado una mortalidad del 50%. (FOTO: ATON)

Asimismo, aseguró que "siempre es bueno conocer todos los alcances y problemáticas que tiene el virus hanta, por lo cual esta capacitación la realizaremos en toda la región de Los Lagos", afirmó Guevara.

Esta medida se suma a intervenciones ya realizadas en Parques Nacionales como Puyehue y "Vicente Pérez Rosales", y que se extenderá a Chiloé, Futaleufú, Corcovado, Pumalín "Douglas Tompkins", entre otros.