Violencia Escolar: Puerto Montt anuncia acciones legales y pide revisar protocolos de seguridad

Tras el ingreso de sujetos armados al Colegio Kimun Lawal en el sector de Alerce esta semana, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expresó su preocupación por la seguridad que afecta a las comunidades escolares y anunció medidas judiciales contra los responsables.

"Hoy no estamos frente a simples problemas de convivencia escolar, estamos frente a delitos. Aquí se requiere una acción decidida del Ministerio de Educación y las seremis", señaló el jefe comunal, que indicó también que "ya hay personas detenidas y vamos a presentar las querellas correspondientes (...) Aquí no se puede relativizar y actuaremos con toda la fuerza de la ley".

A la preocupación se sumó el diputado Mauro González (RN), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, quien indicó que "es necesario revisar los protocolos de ingreso para mayor seguridad en las comunidades escolares, y el proyecto de ley del gobierno debe avanzar en el Congreso para revisar mochilas, bolsos y otros elementos personales, no solamente de alumnos, sino que de toda persona que vaya ingresando a una escuela o a un colegio".