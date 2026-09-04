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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Detienen a tres sospechosos de abigeato en Río Bueno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Tres personas fueron detenidas como sospechosas de abigeato, delito que se hace más común en la previa de las Fiestas Patrias, por el incremento en el consumo de carnes.

El trío fue sorprendido sacando a algunos animales de un predio para trasladarlo al centro de la comuna de Río Bueno, en la Región de Los Ríos.

Todos pasarán a control de detención durante la mañana de este viernes.

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