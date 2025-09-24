Madre de joven futbolista desaparecido tras caer al Río Bueno pidió ampliar su búsqueda

Celeste Carrillo, madre de Gonzalo Carrillo -joven futbolista de 20 años que desapareció tras caer a las aguas del Río Bueno el 14 de septiembre- pidió que se amplíen las labores de búsqueda de su hijo.

El operativo es efectuado a diario por personal del GOPE de Carabineros, Bomberos y buzos tácticos de la PDI y otros contingentes. Sin embargo, hasta el momento no ha dado resultados.

"Llegando a hablar con mi papá, me dijo que Gonzalo había ido a jugar al balneario de Río Bueno con sus amigos y que, al tirarse mal un piquero -pues tenía el cuerpo caliente en contraste con el agua helada-, sintió que le dio un calambre, y por eso no pudo salir y se lo llevó la corriente", dijo la mujer.