Niña y mujer resultaron heridas tras caer desde rueda de la fortuna en Panguipulli

Una niña de 10 años y una mujer adulta resultaron heridas tras caer desde la parte más alta de una rueda de la fortuna en una feria instalada en Panguipulli, región de Los Ríos.

La situación ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre en un recinto de juegos ubicado en la intersección de Ramón Freire con Miguel Carrera, hasta donde acudieron equipos de emergencia y personal de Carabineros para atender a las víctimas.

Según dio a conocer a Meganoticias la prefecta de Carabineros de Valdivia, Carola Oyarzún, la caída habría sido ocasionada "por no haber mantenido bien puestos los seguros de las sillas".

"La niña resultó con lesiones menos graves y la mujer adulta que la acompañaba con contusiones, porque también cayó e intentó sostener a la menor", detalló la oficial.

El operador del juego fue detenido por cuasidelito de lesiones, aunque quedó en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía. Carabineros informó que se mantienen las diligencias para esclarecer las causas del accidente.