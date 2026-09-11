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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Trabajador halló cráneo humano en inmediaciones del Coliseo Municipal de Valdivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las osamentas humanas fueron encontradas en la esquina de las calles Errázuriz y Carlos Condell.

Trabajador halló cráneo humano en inmediaciones del Coliseo Municipal de Valdivia
 ATON (referencial)

La investigación busca determinar la data, identidad de la víctima y las circunstancias en que los restos llegaron al lugar.

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La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia encabeza las diligencias tras el hallazgo de osamentas humanas en el acceso principal del Coliseo Municipal "Antonio Azurmendy".

El hecho quedó al descubierto cuando un trabajador de la empresa sanitaria Aguas Décima efectuaba labores en la vía pública, en la esquina de calles Errázuriz y Carlos Condell, punto en el que divisó un cráneo humano.

Tras la notificación del hecho, detectives especializados y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI acudieron al sector para aislar el perímetro e iniciar los análisis técnicos pertinentes.

Respecto al procedimiento adoptado en el lugar, el jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, subprefecto Hugo Leal, confirmó que las osamentas fueron "encontradas por personal que se encontraba realizando trabajos para la empresa de aguas de esta región".

Las diligencias instruidas por el Ministerio Público se concentran en establecer la data de muerte, los análisis biológicos y antropológicos para determinar la identidad de la persona fallecida y esclarecer las circunstancias en que las piezas óseas terminaron en ese punto de la capital de Los Ríos.

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