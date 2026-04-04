Buque ambientalista chocó a pesquero noruego en mar de la Antártica chilena

Un incidente entre embarcaciones ocurrió en la Antártica chilena, luego que un barco operado por la Fundación Capitán Watson -con bandera de San Cristóbal y Nieves- chocara deliberadamente al pesquero noruego "Antartic Sea" de la empresa Aker QRILL Co.

De acuerdo a Emol, la colisión ocurrió el pasado 31 de marzo y pone en relieve el creciente enfrentamiento por el futuro del krill antártico, un crustáceo similar al camarón que es central en la dieta de ballenas, que tiene alta demanda para su uso en suplementos de salud, harina de pescado y otros productos.

De acuerdo a la compañía noruega, el choque ocurrió en el sector del estrecho de Barnsfield, cuando el navío "Bandero" -del grupo ambientalista- avanzó lentamente hacia la popa del buque pesquero y golpeo su costado de babor.

La tripulación del Antarctic Sea emitió una denuncia radial recibida por la Capitanía de Puerto "Soberanía" de la Armada de Chile, que informó mediante un comunicado el jueves que el buque activista "se encontraba realizando acciones tendientes a la obstrucción de la navegación de naves pesqueras que operan bajo los parámetros establecidos por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR)", organización internacional integrada por 27 naciones y la Unión Europea.

La autoridad marítima "procedió a tomar contacto formal con la embarcación en comento, ordenando el cese de sus acciones a la brevedad". No obstante, la respuesta de la fundación fue: "Hemos tomado las medidas necesarias para no herir a nadie. De hecho, nuestro barco sufrió más daños que la embarcación con la que colisionamos".

Ante esto, la Tercera Zona Naval despachó a la zona a la Unidad Naval Lientur, "que se encuentra operando en el área, con el objeto de asegurar el libre desarrollo de las actividades en el sector".

Igualmente, remarcó que el hecho será puesto en conocimiento de San Cristóbal y Nieves y de la administración de la CDCAMLR. "La Autoridad Marítima se mantendrá monitoreando el desarrollo de los acontecimientos, siguiendo los protocolos y acuerdos suscritos por Chile en el marco del Sistema del Tratado Antártico y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", afirmó.

Por su parte, la empresa noruega apuntó que el barco ambientalista estuvo a centímetros de impactar un tanque de diésel de su embarcación, poniendo en riesgo un hábitat rebosante de múltiples especies de ballenas, focas y aves marinas, que se alimentan del krill antártico.

Desde la Fundación Capitán Watson, describieron en un comunicado que sus acciones no son de "violencia agresiva".

Además, señalaron que la tripulación, encabezada por la francesa Lamya Essemlali, logró interrumpir toda la pesca de krill durante una "intervención directa" de cinco horas contra dos embarcaciones de Aker, y difundió imágenes en la que se ve a la tripulación lanzando al agua dispositivos metálicos para triturar redes.

"Durante todo el encuentro, la tripulación observó fauna antártica en las aguas circundantes, incluidos pingüinos, focas e incluso una ballena, lo que pone en relieve lo que estaba en juego cuando un pequeño barco desafío a una poderosa operación industrial de krill en un claro escenario de David contra Goliat", relataron.

Reputación de la Fundación Capitán Watson

El ciudadano canadiense-estadounidense Paul Watson fundó el movimiento global de conservación Sea Shepherd en la década de 1970, y por mucho tiempo se ganó la reputación de embestir embarcaciones y emplear técnicas agresivas en enfrentamientos en alta mar que repetidamente lo han llevado a la cárcel.

Fue detenido por última vez en Groenlandia por cinco meses en 2024 por una orden de arresto japonesa, que posteriormente Dinamarca rechazó. Se le acusó por un incidente en 2021, en el que la guardia costera de Japón señaló que Watson ordenó al capitán de su barco que arrojara explosivos contra una embarcación, la que los japoneses señalaron que era un buque de investigación ballenera.

Sus tácticas de línea dura han dividido el apoyo que ha recibido Watson. Filiales en Francia y Brasil respaldan su fundación anónima, mientras que Sea Shepherd Global y 20 filiales nacionales se enfocan en más en patrullas de vigilancia en alta mar, acciones de política pública y apoyo a fuerzas policiales en países pobres donde la pesca ilegal es mayor.

En tanto, la pesca de krill en la Antártica ha alcanzado cifras récord en la temporada pasada, lo que obligó por primera vez a una suspensión anticipada de la actividad pesquera. Aker es el mayor recolector del molusco en el mundo, responsable de más de la mitad de la captura mundial.

Se estima que una investigación sobre la colisión, incluida una persecución penal, comience en el próximo puerto al que llegue el Bandero. De acuerdo al derecho marítimo internacional, una embarcación que adelanta a otra tiene la obligación de mantenerse alejada de cualquier barco cercano al que está rebasando.