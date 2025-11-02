El recorte presupuestario de Trump que implica millonario revés para Punta Arenas

El recorte presupuestario ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la Fundación Nacional de Ciencias norteamericana (NSF, por sus siglas en inglés) causará un millonario revés para la comuna de Punta Arenas (Región de Magallanes), según investigadores polares.

De acuerdo con El Mercurio, después de tres décadas siendo arrendado en la ciudad austral con fines científicos, el barco antártico "Nathaniel B. Palmer" de EE.UU. retorna a sus tierras producto de los ajustes, pese a que, durante el mes de julio, 170 investigadores polares pidieron a la NSF y al Capitolio reconsiderar la decisión.

Este hecho se suma al retiro, hace unos meses, del rompehielos "Laurence M. Gould", también de la NSF, lo que pone fin a la presencia de Washington en Magallanes, que data de 1995.

Desde aquel año, tanto el "Palmer" como el "Gould" ponían en marcha una amplia cadena de abastecimiento y logística: derechos de muelle, combustible, alimentación, alojamiento y transporte aéreo y terrestre por el recambio de tripulantes y científicos.

Además, la presencia de ambos buques en Punta Arenas generaba unos 6 millones de dólares anuales para la economía local, según recuerda el alcalde Claudio Radonich, sobre la base de datos que la exembajadora de Estados Unidos en Chile Bernadette Meehan expuso durante un seminario antártico.

"Muy mala noticia para Punta Arenas"

Ricardo Cárcamo, senior manager de la agencia naviera B&M y presidente regional de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave), señaló a El Mercurio: "Que durante 30 años Estados Unidos haya tenido como puerto base a Punta Arenas lo sitúa como la puerta natural a la Antártica (...). En el fondo, es una muy mala noticia para Punta Arenas, y no hay un reemplazo claro".

Cárcamo agregó que espera, "sinceramente, que sea algo pasajero, que el recorte esté vinculado a una administración específica", porque si bien los científicos estadounidenses seguirán llegando, lo harán en menor cantidad. Y sin un barco propio.