Puerto Natales: Incautan yate británico por turismo ilegal y denuncian a tripulantes

Un operativo de fiscalización interinstitucional culminó con la incautación de un yate de bandera británica en el Canal Señoret y la denuncia de dos ciudadanos extranjeros por faltas a la legislación migratoria en Puerto Natales, Región de Magallanes.

La acción fue llevada a cabo por la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, personal del Servicio Nacional de Aduanas y detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI).

Vulneración al régimen aduanero no comercial

Las irregularidades se detectaron luego de que los inspectores revisaran los permisos de la nave extranjera.

Según informó Emol, el yate ingresó al país amparado en un régimen de admisión temporal asignado para fines particulares o no comerciales; sin embargo, las investigaciones demostraron que prestaba servicios turísticos remunerados en aguas australes.

Un operativo conjunto realizado en el Canal Señoret derivó en la incautación de un yate británico por infringir el régimen de admisión temporal. (FOTO: ATON)

"Nuevamente, y tras un minucioso trabajo de análisis por parte de nuestros funcionarios, se detectó otro yate que estaba siendo utilizado para realizar viajes de turismo de manera ilegal en nuestra región, algo que constituye una clara vulneración a la normativa aduanera", confirmó el director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff.

Infracciones a la Ley de Migración y Extranjería

El control preventivo no se restringió a las condiciones normativas de la embarcación, sino que abarcó la revisión documental de todas las personas que se encontraban a bordo.

Durante la fiscalización, las autoridades constataron la presencia de cinco ocupantes de nacionalidades británica, italiana y chilena.

En la revisión de los permisos personales, los detectives identificaron que un ciudadano italiano y uno británico realizaban actividades comerciales lucrativas mientras mantenían solo la condición migratoria de turistas, contraviniendo la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

La Policía Marítima, el Servicio Nacional de Aduanas y la PDI detectaron que la nave era utilizada para ofrecer excursiones turísticas comerciales no autorizadas. (FOTO: ATON)

Debido a esto, el subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, ratificó que "ambos fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones".

Tras concretar la incautación del yate y tramitar las denuncias correspondientes, la Autoridad Marítima ratificó que continuará desplegando operativos conjuntos en la Región de Magallanes.