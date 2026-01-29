Punta Arenas: A prisión acusado de apuñalar a dos hombres una misma noche

Sometido a la medida cautelar de prisión preventiva quedó un sujeto identificado como Baltazar Zúñiga Torres, quien fue formalizado este jueves, acusado de haber apuñalado a dos hombres en dos sectores diferentes de Punta Arenas durante una misma noche de agosto de 2025.

Según explicó la fiscal Wendoline Acuña, la primera víctima fue un hombre que se encontraba esperando un vehículo de aplicación y que, al ser abordado por el antisocial y otro sujeto, temiendo ser asaltado, les ofreció abordar junto a él.

"Luego, la víctima desciende del Uber porque estaba en las proximidades de su domicilio, y esta persona desciende junto con él. Ahí es donde esto que la víctima pretendía evitar, igualmente se concreta, porque ambos sujetos lo atacan de manera bastante agresiva con arma blanca: lo apuñalan en 18 oportunidades y, además, le sustraen su billetera, donde tenía dinero, tarjetas bancarias, etcétera", detalló Acuña.

Tras cometer el primer ilícito, el imputado atacó -junto al mismo amigo- a otro hombre en las afueras de un local nocturno en la capital de la Región de Magallanes.