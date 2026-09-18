Chillán Viejo celebró por tercer año consecutivo la Parada Militar

La Municipalidad de Chillán Viejo conmemoró este 18 de septiembre sus Fiestas Patrias con la tradicional Parada Militar, que se realiza por tercer año consecutivo en la explanada del Parque Monumental Bernardo O'Higgins.

La actividad reunió a las Fuerzas Armadas, instituciones de servicio y organizaciones civiles con el fin de rendir homenaje a la historia, las tradiciones y el compromiso con Chile.

El alcalde Jorge del Pozo destacó que el desfile fue "impecable. Todo estuvo de verdad muy lindo, esperamos que los años venideros también tengamos la oportunidad de trabajar con el Ejército para que este desfile, de las glorias del Ejército se celebren en la comuna".

Durante la actividad se le otorgó la medalla "Ad Officium" al cabo segundo Iván Eliezer Burgos Sáez, quien falleció el pasado 21 de agosto en acto de servicio, mientras cumplía funciones en la Macrozona Sur. Su viuda, Eva Bravo, recibió la condecoración póstuma.

El desfile avanzó por la explanada con la participación de las Fuerzas Armadas, que encabezaron la presentación, acompañadas por la Banda de Guerra y la Banda Instrumental del Regimiento No 9 "Chillán".

Asimismo, fue seguida por la Defensa Civil, el escalafón motorizado y la Agrupación de Recreacionistas Históricos de Veteranos de la Guerra del Pacífico de San Carlos. También, se sumó el paso de cinco carruajes históricos bicentenarios, que evocaron distintas épocas de la historia nacional.