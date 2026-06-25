Caballo atropellado buscó ayuda en hospital y fue atendido por funcionarios

Un caballo llegó por sus propios medios hasta el Hospital San Juan de Dios de San Fernando, región de O'Higgins, tras ser atropellado durante la tarde del pasado lunes 22 de junio.

Según dio a conocer el recinto hospitalario, el animal se encontraba suelto en el sector suroriente de la comuna cuando fue impactado por un vehículo por razones que aún se investigan.

A raíz de ello, sufrió una profunda lesión en una de sus patas y escapó del lugar, hasta ingresar al estacionamiento del centro asistencial.

Desde el hospital aseguraron que trabajadores de la Unidad de Movilización prestaron ayuda al equino mientras el personal clínico de la Unidad de Emergencia continuó con sus funciones habituales.