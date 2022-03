Detienen a dos ex concejales de San Fernando en el marco de caso Corporación Municipal

La PDI informó la detención de dos ex concejales de la comuna de San Fernando, en el marco de la investigación por el caso Corporación Municipal de la comuna.

De acuerdo a los antecedentes recabados, la aprehensión que había solicitado la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de O'Higgins, se materializó durante la jornada del lunes.

De acuerdo a la indagatoria realizada por el Ministerio Público y la PDI, entre 2014 y 2021 se desviaron más de tres mil millones de pesos con diversos fines desde el área de salud y educación de la corporación municipal, indagatoria que se inició tras un informe de Contraloría.

"La detención del día de ayer, se basa básicamente en los antecedentes que se han recabado durante todo el proceso investigativo", indicó la comisario de la PDI de San Fernando, Selene Silva.

La autoridad policial añadió que "se iniciaron las diligencias pertinentes, a fin de dar cumplimiento a las ordenes emitidas por el tribunal, la cual concluyó con la detención de los dos ex concejales".

La PDI trabaja en dar con el paradero, aún, de un tercer ex concejal, el cual aún no ha sido detenido por la policía, donde las ex autoridades, enfrentarán cargos por los delitos de fraude al fisco y cohecho.

En la causa aún se mantienen en prisión preventiva pel ex alcalde de dicha comuna, Luis Berwart (2012 y 2021), el ex administrador municipal, Pablo Bravo, el ex jefe de finanzas y secretario general subrogante de la corporación municipal, Leonidas Quiroga, y para el jefe de operaciones, Carlos Bozo, por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de documento público.

Durante la jornada del lunes, otras 10 personas fueron formalizadas por diversos delitos, en el marco del mismo caso.