Exfiscal Jorge Mena fue sobreseído definitivamente: "Viví un verdadero infierno"

El Tribunal de Garantía de Rancagua decretó este martes el sobreseimiento definitivo para el exfiscal Jorge Mena, quien era investigado por presuntos nexos con abogados para favorecer a imputados en procedimientos abreviados de drogas.

La audiencia de sobreseimiento por cohecho y lavado de activos fue solicitada por la abogada Silvia Olivares, quien insistió en que hubo una persecución injustificada contra un "funcionario intachable".

Junto con reiterar su inocencia, Mena, quien nunca fue formalizado en el caso, aseguró que se hizo justicia y no descartó presentar acciones judiciales por daño moral y económico.

"Viví un verdadero infierno en esta situación, expuesto a situaciones realmente injustas, a mentiras y ser tratado culpablemente desde un comienzo sin siquiera mostrar una prueba en mi contra", cuestionó el persecutor.

En esta línea, afirmó que "hay fiscales que se sacan la mugre trabajando todos los días, y eso es por lo que tiene que velar el Ministerio Público, no atropellarlos y quitarle el piso a la primera denuncia anónima".

Tras un año y diez meses de investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la fiscal Paulina Díaz, quien se conectó de manera telemática, comunicó la acción de no perseverar en la causa por carecer de pruebas.