Padre de acusada en crimen de joven scout: "Será la primera mujer en Chile violada y condenada"

Este martes 11 de mayo se reanudará el juicio oral por el crimen del scout Tomás Acevedo Olea, de 17 años, un brutal homicidio ocurrido en julio de 2019 en San Vicente, en la Región de O'Higgins. Los acusados son Ulises Labrín, de 23 años, y una adolescente que en ese entonces tenía 15 años.

"Ella es la menor que lleva más tiempo en Chile presa. Está pagando una condena sin ser condenada", reclamó en entrevista con "Mucho Gusto" el papá de la joven acusada por homicidio calificado con premeditación.

El crimen causó conmoción pues el cuerpo de Tomás Acevedo fue hallado con más de 200 heridas cerca de la ribera del río Tinguiririca.

"Ella no ha matado a nadie. el niño Ulises se reunió con el niño Tomás a pelear y al otro se le fue de las manos. Mi hija no estaba ahí donde estaban peleando", agregó el papá de la acusada, aunque reconoció que su hija "estaba cerca, ¿100 metros? (Pero) Ella no participó".

Según su versión, su hija fue abusada sexualmente y le contó de aquello a Labrín, quien "actuó en mala forma", como lo calificó el padre de la menor de edad.

"Mi hija fue violada (...) Será la primera mujer en Chile violada y condenada", declaró el sujeto, que negó una planificación del crimen.

"LAS CÁMARAS NO MIENTEN", APUNTA LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

Beatriz Olea, la madre de Tomás, también conversó con el matinal de Mega y rebatió las palabras del papá de la acusada, apuntando a que la joven nunca ha hablado de un abuso sexual ni violación.

"Espero justicia que no voy a tener. Yo no voy a tener justicia para mi hijo porque el crimen lo cometió una menor de edad", dijo la madre de la víctima.

Una tía de Tomás reaccionó igualmente ante las declaraciones del progenitor de la joven: "No se puede poner ciego ante los hechos. La que hizo esto fue ella, la que planeó todo esto fue ella".

"Las cámaras no mienten, a la niña (acusada) se le vio entrar y salir (del lugar del crimen). Se mostraron los mensajes de WhatsApp, esto ellos lo venían planificando. No sé que es lo que pretende el papá", indicó la mujer.