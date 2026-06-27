Rengo: Bus interurbano volcó en la Ruta 5 Sur y dejó 18 personas lesionadas

Un bus interurbano protagonizó un volcamiento durante la tarde de este sábado en la Ruta 5 Sur, específicamente en las cercanías de la comuna de Rengo, Región de O'Higgins. El siniestro ocurrió en el kilómetro 107, donde la máquina, que trasladaba a 31 pasajeros, perdió el control por razones que actualmente se investigan. El incidente movilizó a personal de salud, bomberos y Carabineros, quienes trabajaron en el rescate de los ocupantes atrapados a un costado de la vía.

El balance oficial de las autoridades confirmó que un total de 18 personas resultaron con lesiones de diversa consideración, aunque no se reportaron fallecidos. Los afectados recibieron los primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladados a servicios de urgencia.

Tras completar el operativo de asistencia y retirar el bus de la calzada, la policía uniformada procedió a rehabilitar el flujo vehicular en ambos sentidos de la carretera.