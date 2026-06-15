Arrau por puente en zanja fronteriza: Era esperable, pero ya sabemos dónde están operando

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este lunes la instalación de un puente en la zanja que construía personal del Ejército en la zona fronteriza de Chile con Bolivia, en la Región de Tarapacá.

Desconocidos construyeron un puente en las cercanías de Cerrito Prieto, al norte del complejo fronterizo de Colchane, donde instalaron sacos y posteriormente taparon la excavación para habilitar un camino.

Ante la situación, el secretario de Estado planteó que era esperable este tipo de reacciones por parte del crimen organizado: "Vamos a ver que se borran partes de la zanja, por supuesto que va a pasar. Piensen, cuando se detienen nueve camiones cargados con cigarrillos, ¿cuánto vale eso en el mercado? Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y, por tanto, tenemos un enemigo poderoso".

"El enemigo no es el intendente, un empresario, el crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos e información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas como lo hemos visto en las diferentes investigaciones. Eso es lo que estamos enfrentando", afirmó Arrau.

En esa línea, concluyó que "pongan un puente en la zanja es más que esperable, lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos las fuerzas ahí".