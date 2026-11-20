La autopsia realizada por el Servicio Médico Legal (SML) confirmó la presencia de ovoides con droga al interior del estómago de la mujer que fue encontrada fallecida durante este jueves en una hostal de la comuna de Iquique.

La mujer, de aproximadamente 35 años, fue encontrada al interior del recinto ubicado en calle Amunátegui de la capital de la Región de Tarapacá.

Personal de la PDI y el Ministerio Público han realizado diligencias para dar con el paradero del hombre que la acompañaba antes de su fallecimiento.