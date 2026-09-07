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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Pescadores protestaron en contra de la empresa Sociedad Punta Lobos en Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Cuatro sindicatos de buzos, pescadores y recolectores se manifestaron este lunes en las cercanías de la empresa Sociedad Punta Lobos, al sur de la comuna de Iquique, a quienes acusan de restringir las áreas donde ellos pueden pescar, cercano a la Caleta Chanavaya.

De acuerdo a los manifestantes, la restricción afecta directamente al gremio y señalaron que luego de cuatro años de conversaciones con la empresa aun no han logrado ningún acuerdo. Asimismo, denuncian que no han sido escuchados y también que hay intransigencia por parte de Sociedad Punta Lobos.

Los pescadores se manifestaron en el frontis de la empresa, en la Ruta A-1, y también vía marítima en el Puerto de Patillos, donde se desplazaron con embarcaciones y por lo que tuvo que intervenir personal de la Armada con una lancha tipo Defender.

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