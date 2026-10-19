Tres carabineros resultaron heridos tras choque entre patrulla y micro en Iquique

Tres carabineros resultaron lesionados tras protagonizar un accidente tránsito en la intersección de calle Bulnes con Barros Arana, en pleno centro de Iquique, Región de Tarapacá.

Según la información policial, el hecho ocurrió cuando una patrulla, perteneciente a la Sección Centauro, se desplazaba hacia el oriente con rumbo a Alto Hospicio y fue impactada por un microbús de la Línea 3 que transitaba en dirección al sur.

Debido a la fuerza del choque, los tres ocupantes del vehículo fiscal quedaron atrapados al interior de la estructura, por lo que fue necesaria la intervención de unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Iquique para liberarlos.

"Nosotros veníamos subiendo por calle Bulnes ya de vuelta a nuestra casa. Sentimos la baliza de Carabineros que todo indicaba en un procedimiento, nos orillamos a la izquierda para dejar pasar al carro y vemos que aparece una micro que impacta directamente al vehículo de Carabineros, dejando lesionadas a tres personas", relató el jefe de Seguridad Municipal de Iquique, Gonzalo Prieto, quien presenció la colisión mientras se desplazaba por el sector.

"Nos bajamos del vehículo, constatamos los funcionarios estaban conscientes, podían decir su nombre, y a partir de eso avisamos inmediatamente por radio al carabinero que se encuentra en la central de alerta municipal y empezaron a concurrir Carabineros, Bomberos, SAMU y todo el personal", puntualizó la autoridad comunal.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para determinar la dinámica del siniestro vial. (FOTO: ATON)

Amplio despliegue policial y peritajes de la SIAT

La emergencia motivó un operativo que incluyó sobrevuelos en el sector mediante el helicóptero institucional y la presencia de un importante contingente policial.

El jefe de Zona Tarapacá de Carabineros, general Adrián Andrades, informó que "el fiscal jefe de Iquique dispuso la investigación a cargo de la SIAT y el levantamiento de las cámaras para poder ver e identificar la dinámica de los hechos".

Asimismo, confirmó que "hay tres carabineros lesionados, afortunadamente y gracias a Dios ninguno que se encuentre con riesgo vital. Sin embargo, las lesiones son evidentes".

Los tres uniformados heridos permanecen internados bajo observación en el Hospital Regional de Iquique, mientras la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) efectúa peritajes mecánicos y revisión de registros audiovisuales para esclarecer la dinámica y responsabilidades en la colisión.