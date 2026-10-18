Tragedia en Portillo: Reanudarán este jueves la búsqueda de la tercera víctima de avalancha

El operativo de rastreo para dar con la tercera víctima fatal arrastrada por un alud en la Laguna del Inca, en el sector cordillerano de Portillo, comuna de Los Andes, será retomado el próximo jueves a partir de las 8:00 horas, luego de haber sido suspendido la tarde del domingo.

La medida se debió a las extremas condiciones meteorológicas registradas este domingo y el peligro de nuevos desprendimientos de nieve en la alta montaña.

Según se detalló, la decisión se tomó a las 16.30 horas tras una evaluación de seguridad comunicada a las familias de los afectados.

Las dificultades han estado marcadas por la superficie de la laguna, que se encuentra completamente congelada, lo que imposibilita la navegación convencional y extrema los riesgos para el personal de socorro.

Suspensión preventiva y refuerzo tecnológico

Debido a esto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que "lo que viene es que se retoman las faenas de búsqueda el jueves a las 8 de la mañana", mientras que "el miércoles se instalará la base operacional, donde vamos a aumentar los dispositivos tecnológicos".

"Se operó hoy con tres robots: uno del GOPE, que era monitoreado desde la orilla, dos de la Armada, y aún así, a pesar de este aporte, no fue posible encontrar el cuerpo de la persona desaparecida", lamentó la autoridad regional.

El despliegue en la zona congrega a buzos del Comando de Rescate y Salvataje de la Armada, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos del Ejército, con soporte logístico del centro invernal.

Respecto a los trabajos en la zona, el comandante del Comando de Rescate y Salvataje de la Armada, capitán de fragata Pablo Henríquez, explicó que están "utilizando capacidades multidisciplinarias, (...) operando con la PDI, el GOPE, el Ejército y Armada".

Asimismo, dio cuenta están recibiendo "apoyo directo de la gente especialista del Hotel Portillo, los cuales también están prestando una ayuda fundamental, sobre todo en logística".

"Hasta el momento nos encontramos en la fase de preparación, estamos intentando de llegar al área de operación, (donde) había una capa de hielo bastante grande que impedía el movimiento con el bote, por lo que estamos rompiendo para poder llegar al área de operaciones", puntualizó el experto.

El origen del accidente y la causa judicial

La emergencia se desencadenó cuando siete excursionistas chilenos, procedentes de Santiago, avanzaban en dirección al cerro Los Tres Hermanos.

Al constatar el deterioro de las condiciones de la montaña, resolvieron emprender el retorno; no obstante, una masa de nieve se desprendió y los precipitó hacia las aguas de la laguna.

El saldo de la tragedia es de cuatro sobrevivientes -dos de ellos derivados a centros asistenciales- y tres personas fallecidas. Entre las víctimas fatales figuran Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, cuyas identidades fueron ratificadas por el Andino Club Pamir.

En el ámbito penal, la Fiscalía Local de Los Andes encabeza las diligencias para esclarecer la dinámica del suceso mediante peritajes a registros audiovisuales y entrevistas a sobrevivientes y testigos.