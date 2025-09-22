A una semana de la demolición en toma de terreno Correa en Quilpué, no hay catastro: fue voluntario

Para este lunes se espera la adjudicación de la empresa que el próximo lunes 29 debería iniciar la demolición de la toma emplazada en el terreno de la familia Correa, en Quilpué, usurpación ilegal que fue el móvil del crimen por encargo del empresario Alejandro Correa, asesinado en mayo del 2020 en Concón.

El delegado presidencial, Yanino Riquelme, sostuvo que "nos reunimos antes del 18 con la representante de la familia, hicimos la mesa de trabajo, la programación avanza de acuerdo a lo que ahí mismo señalamos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya hizo el proceso de licitación, tiene los oferentes y hoy (lunes 22) debería generar la adjudicación, es decir, definir cuál es la empresa que va a desarrollar el trabajo físico de demolición con maquinarias".

"La programación por ahora se mantiene, que es partir el día lunes 29, con el proceso de demolición que tiene sus días de desarrollo", aseguró la autoridad.

Por su parte, Jeanette Bruna, abogada que representa a la familia Correa, sostuvo que "es importante que se concrete en el plazo comprometido la adjudicación para poder llegar el lunes 29 de septiembre iniciando la demolición. Esto también es importante para el adjudicado, la empresa que va a demoler, de manera que se logren cumplir los estrechos plazos que se comprometieron de parte de las autoridades y de la mesa técnica".

Desde el municipio de Quilpué, la alcadesa Carolina Corti señaló que "creo que se están haciendo las mesas de coordinación muy tarde. Yo apunto al delegado presidencial regional quien es el encargado de coordinar a las policías, pero no dejemos de lado al ministerio de Seguridad Pública que también hoy está coordinando aquello. Hay actores que todavía no se han sentado a la mesa, nosotros solicitamos expresamente la presencia de la PDI que no había sido citada a la mesa de coordinación. Espero, sinceramente, que la paz social se mantenga en un desalojo como este".

Aún no hay catastro



Sobre las personas que habitan la toma, el delegado Riquelme indicó que "todavía hay personas viviendo allí, estamos haciendo un proceso de catastro, vamos e intensificar ese proceso de catastro, además de la comunicación con las familias para indicarles este desarrollo y para eso estamos haciendo un trabajo de coordinación con todos los servicios públicos y dentro de eso hay una coordinación con Carabineros".

Riquelme agregó que "esta semana quedamos en volver a sentarnos con la familia, con Carabineros, con la empresa adjudicada para plano en mano definir los detalles operativos. Hubo un primer proceso de catastro voluntario, poca gente se acercó, por lo tanto, en esta semana vamos a desarrollar otro tipo de catastro de forma de tener toda la información a la mano".

En ese sentido, la abogada de la familia Correa añadió respecto a la actualización del catastro que "es una deuda que tiene Serviu a un año de la sentencia de no haber ejecutado algún tipo de registro de las personas que habitaban esta toma y, por lo tanto, la labor que ha realizado la alcaldesa Carolina Corti, es muy relevante haciendo un llamado a quienes necesiten ayuda social o albergue previo a la demolición acudan al municipio.